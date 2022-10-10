Украинские города вновь обстреливают
Сегодня утром Вооруженные силы России вновь начали обстрел украинских городов. Были замечены две ракеты, летящие в направлении Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, пишут украинские СМИ.
Удар грозит Ивано-Франковской области, заявила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Житомирской области. Взрывы также слышны в Киевской области.
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