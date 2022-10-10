Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:44

Международные аналитики сходятся во мнении, что на состоявшихся на прошлой неделе в Праге четырехсторонних переговорах с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля был сделан важный шаг к миру на Южном Кавказе. Как уже сообщалось, в совместном заявлении, принятом по итогам пражских переговоров, Азербайджан и Армения заявили, что признают территориальную целостность друг друга на основании Устава ООН и Астанинской декларации 1991 года о создании СНГ.

Таким образом, поскольку Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана и, соответственно, Карабах в составе Азербайджана, речь идет о принципиально важном повороте в отношениях между Баку и Ереваном, который делает реальным подписание окончательного мирного соглашения. Согласно договоренности, достигнутой в Праге, стороны продолжат в ближайшее время мирный диалог на уровне министров иностранных дел, после чего в ноябре в Брюсселе ожидается еще одна встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Шарля Мишеля. Достигнутые в Праге договоренности и признание Арменией территориальной целостности Азербайджана подтверждают высокую эффективность посреднических усилий Евросоюза для достижения мира между двумя странами, вызвавших доверие как в Ереване, так и в Баку. Но, как известно, Москва, также выступающая посредницей армяно-азербайджанского мирного урегулирования, представила обеим сторонам текст соглашения, отличающийся от того, который предложил Брюссель. В частности, в отличие от европейской редакции окончательного варианта мирного соглашения, в российском упоминается так называемый «Карабахский вопрос». После завершения пражских переговоров пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге 7 октября, вначале подтвердила, что РФ представила сторонам текст мирного соглашения, после чего признала, что России в целом не нравятся посреднические инициативы Евросоюза и Запада, направленные на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану, - отметила Захарова, комментируя итоги переговоров в Праге. - Как мы уже сообщали, Игорь Ховаев, спецпредставитель министра иностранных дел России, совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме. Что же касается западных подходов к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, то, на наш взгляд, они представляются не вполне сбалансированными, а о роли некоторых западных посредников вообще не хочется говорить, поскольку назвать их посредниками мира невозможно. Мы понимаем, что геополитика подразумевает также элементы игры, маневрирования, но мы против геополитических интриг, которые ведут к опасному срыву ситуации». Российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на дипломатические источники опубликовала текст о различиях в вариантах мирного соглашения, представленных Россией и Евросоюзом. «В переговорном процессе фигурируют два подхода к мирному урегулированию, - пишет «КоммерсантЪ». - Российский проект договора предполагает разрешение всех проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном, но при этом вопрос определения статуса Нагорного Карабаха (территория Азербайджана, на которой временно размещены российские миротворцы - ред.) будет отложен «в долгий ящик». Тема будущего определения статуса непризнанной республики отражена в пункте #15 российской версии договора, представленной сторонам конфликта Игорем Ховаевым. Власти Армении дали свое согласие на российский вариант, однако Азербайджан отверг его полностью, поскольку Баку считает проблему Карабаха решенной и возвращаться к ней не желает. После чего Москва, по данным «Ъ», обновила свой проект договора: теперь вопрос статуса Карабаха предлагается затронуть не в базовом документе, а в дополнительных протоколах. Как на это предложение отреагировали в Ереване и Баку, пока неизвестно».

В то же время европейская формула окончательного мирного соглашения, как отмечают источники «КоммерсантЪ», более всеобъемлюща и в ней вообще не затрагивается тема «статуса Карабаха». Брюссель выступает за установление прямого диалога между карабахскими армянами и Баку, предлагая определенные механизмы для вовлечения в этот диалог международных игроков. «Но как именно на деле это будет происходить в условиях дислокации в Карабахе российских миротворцев и жесткого противостояния с Россией, непонятно», - пишет «КоммерсантЪ». В этой связи важно отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с журналистами в Праге повторил, что этнические армяне, проживающие на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, являются гражданами Азербайджана, и официальный Баку ни с кем не намерен обсуждать этот вопрос. Другими словами, Азербайджан не собирается подписывать ни одно мирное соглашение, включающее «карабахский вопрос», а потому однозначно предпочитает вариант, представленный Евросоюзом.

«Но что произойдет, если мир между Арменией и Азербайджаном будет достигнут при посредничестве Евросоюза? Смирится ли Россия с этой ситуацией?» – задается вопросами автор статьи, опубликованной на прошлой неделе в газете «КоммерсантЪ». «Я уверен: если мирный договор действительно будет заключен под эгидой Евросоюза, то это будет только видимость победы, — ответил на вопросы издания старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. - В риторическом признании странами территориальной целостности друг друга нет ничего сложного — это можно было сделать и год назад. Но самое интересное начнется потом, поскольку определение границ — это не менее конфликтный вопрос, чем даже статус Карабаха. Провести без России делимитацию (армяно-азербайджанской границы – ред.) будет невозможно, потому что именно в Генштабе российской армии хранятся советские карты региона». По мнению эксперта, «если в действиях Азербайджана есть хоть какая-то логика, то Армения просто вредит себе, перепрыгивая с одного переговорного стола за другой» (то есть от России к Евросоюзу и обратно – ред.).