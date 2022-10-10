Лейла Абдуллаева: Виновные в обстреле Гянджи должны быть привлечены к ответственности
Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева поделилась в своем твиттере публикацией по поводу ракетных обстрелов азербайджанского города Гянджа во время Второй Карабахской войны.
«Сегодня минуло 2 года со дня жестокой атаки вооруженных сил Армении на азербайджанский город Гянджа, в результате которого 10 мирных жителей погибли и 40 получили ранения. До сих пор никто не привлечен к ответственности за это военное преступление в Армении. Виновные должны быть привлечены к ответственности!», - написала Абдуллаева в своем твиттере.