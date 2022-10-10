Россия планировала удары по Украине до подрыва Крымского моста

Россия планировала массированные удары по городам Украины еще до взрыва Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

"Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Но это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал он в интервью.

Джон Кирби уверен, что атаки такого масштаба невозможно спланировать за несколько дней. По его словам, глава России Владимир Путин мог перейти к кампании по подрыву морального духа украинцев и нанесению разрушительного ущерба городам и инфраструктуре Украины.