В Шуше началось строительство еще 15 жилых домов

Определен победитель открытого тендера, объявленного Управлением государственного заповедника города Шуша, на строительство, благоустройство и строительство дополнительных технических сооружений еще 15 зданий жилого комплекса, который будет построен в городе Шуша.

Как сообщили АПА в Управлении, в общей сложности предложения, представленные 9 компаниями, были оценены членами тендерной комиссии, и по решению комиссии ООО "ARCHICO" было объявлено победителем тендера. Согласно условиям тендера, компанией наряду с автостоянкой будет построено пятнадцать 3-5 этажных жилых домов.

Компания гарантирует эксплуатацию зданий в течение 24 месяцев после завершения строительства.

В сообщении пресс-службы Управления государственного заповедника города Шуша отмечается, что в соответствии с Генеральным планом города Шуша ведется строительство жилого массива, состоящего в общей сложности из 23 зданий.

Здания строятся с современным обликом и в соответствии с требованиями местных погодных условий.