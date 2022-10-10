Генпрокуратура о ракетной атаке на Гянджу

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с ракетными обстрелами Гянджи, произошедшими в октябре 2020 года.

В заявлении говорится, что в надзорном ведомстве ведется расследование 3 уголовных дел и принимаются все необходимые меры для привлечения к ответственности виновных лиц.

Генеральная прокуратура призывает международные организации и мировое сообщество принять предусмотренные международным правом меры юридической ответственности в отношении совершившей военные преступления Армении и ее военно-политического руководства.