Жителя Сумгаита будут судить за убийство бабушки

Завершилось следствие по уголовному делу в отношении 27-летнего Ниджата Алиева, обвиняемого в убийстве своей 84-летней бабушки Ганиры Мехдиханлы, сообщает haqqin.az.

Материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Хафиз Алиев.

Отметим, что убийство пожилой женщины было совершено 25 июня. В ходе предварительного расследования появились основательные подозрения в том, что Ганиру Мехдиханлы убил ее внук Ниджат Алиев, задушив женщину веревкой. Молодой человек был задержан и привлечен к следствию.

Ганира Мехдиханлы была известна как поэтесса, также она возглавляла Сумгаитский отдел Союза ашугов Азербайджана.