Генпрокуратура: Армения использовала российских, грузинских и иранских наемников

Среди наемников, воевавших на стороне Еревана во Второй Карабахской войне, были наемники из России, Грузии и Ирана, сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине ракетных ударов, нанесенных армянскими вооруженными силами в Гяндже.

По его словам, личности наемников были установлены.

"Приняты соответствующие решения, и эти лица объявлены в розыск. Независимо от того, гражданами какой страны они являются, они будут привлечены к ответственности по законам Азербайджана за совершенные ими преступления".