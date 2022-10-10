Запад требует от Армении подписать мирный договор

Страны Запада потребовали от Армении подписать мирный договор до конца года, пишет издание «Грапарак».

Издание сообщает, что этот вопрос обсуждался и на закрытой встрече в Праге 6 октября.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил подписать договор 9 ноября. Два года назад в этот день армянская сторона расписалась под своей капитуляцией, и сейчас Алиев хочет повторить свой триумф», - говорится в публикации.

Помимо этого, Ильхам Алиев потребовал от Пашиняна предоставить Азербайджану коридор, отмечается в сообщении.