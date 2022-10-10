КГБ Беларуси дает прогноз по «спецоперации» в Украине

«Переломный момент» в проведении «военной спецоперации» в Украине может наступить уже в промежуток времени с ноября по февраль, заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

«По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», - сказал Тертель, которого цитируют белорусские СМИ.

Председатель КГБ Беларуси считает, что «если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу».