В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Апшеронском полуострове 12 октября скорость северо-западного ветра временами будет достигать 15-20 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 12 октября со второй половины дня и до утра 13 октября в отдельных восточных районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивные.

В горных и предгорных районах с полудня 11 октября скорость западного ветра будет достигать 18-23 м/с. В реках может подняться уровень воды.