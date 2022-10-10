Сколько получили пострадавшие от ракетных обстрелов гянджинцы

Власти Азербайджана выплатили семьям погибших и пострадавших при ракетно-артиллерийских обстрелах ВС Армении города Гянджа осенью 2020 года компенсации на общую сумму почти 5 млн манатов, заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

«В целях обеспечения необходимых социальных нужд гражданского населения, пострадавшего от гянджинского террора, и устранения ущерба, причиненного их домашнему и личному имуществу, выплачено компенсаций на общую сумму 4 млн 959 тыс. манатов», - сказал Сафаров на мероприятии, посвященном 2-й годовщине теракта, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.

По его словам, следственные органы осмотрели в Гяндже 113 разрушенных или поврежденных домов, 522 дома, нуждающихся в ремонте или реконструкции, 73 транспортных средства, а также одно фермерское хозяйство.

В общей сложности выявлены 669 человек, имущество которых пострадало в результате ракетных обстрелов со стороны ВС Армении.

Напомним, в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года ВС Армении пять раз подвергали Гянджу ракетно-артиллерийским обстрелам: 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года. В результате армянских атак погибли 26 мирных граждан, в том числе 10 женщин и 6 несовершеннолетних, 175 человек получили ранения (включая 57 женщин и 32 несовершеннолетних), были сильно повреждены объекты гражданской инфраструктуры города и автотранспорт. Генпрокуратура Азербайджана возбудила 3 уголовных дела и проводит расследование, принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.