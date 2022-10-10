Российские компании выбирают Гонконг

Российские компании, которые отрезаны от западного рынка, рассматривают Гонконг для размещения там своих офисов, пишет Bloomberg.

"Ряд крупных, в том числе государственных, российских компаний стремятся сотрудничать с гонконгскими юридическими фирмами, чтобы помочь им закрепиться в "более дружественной юрисдикции", чем такие места, как Нью-Йорк и Лондон", - сказал управляющий партнер гонконгской юридической фирмы ONC Lawyers Шерман Ян.

Это вызывает опасения у Соединенных Штатов. Вашингтон беспокоится, что российские компании из черного списка могут попытаться обойти санкции путем размещения офиса в Гонконге.

США предупреждают, что репутация города как финансового центра находится под угрозой.