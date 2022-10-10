Пригожин призывает «говорунов» Госдумы «взяться за автоматы и саперные лопатки»

Депутаты Госдумы должны возглавить военизированные подразделения или «взяться за автоматы» и отправиться на войну в Украину, заявил создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Господ «говорунов» призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК «Вагнера». А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинная польза. Вот истинное служение Отечеству», – говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин пояснил свой призыв необходимостью консолидировать общество. Он раскритиковал партии, которые считаются «системной оппозицией» в Госдуме: КПРФ и ЛДПР. Последняя, по его словам, после смерти Владимира Жириновского превратилась в «клоунаду».