Арендодатели похитили 600 тыс. у сумгаитского бизнесмена
Руководитель действующего в Сумгаите ЗАО AzMET Сеймур Бахрамли обратился в управление полиции города в связи с похищением крупной суммы денег у фирмы, сообщает Qafqazinfo.
Бахрамли сообщил, что с 30 ноября 2020 года до сентября этого года некие Чингиз Давудов и Мирхафиз Сеидов, у которых ЗАО арендовала участок земли в Сумгаите, похитили у него в общей сложности 600 тыс. долларов США и металлолом.
По факту ведется расследование.
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