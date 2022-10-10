Украинцы отражают атаки россиян с Каспия

Утром 11 октября силы ПВО Украины уничтожили четыре российские ракеты, которые летели с Каспия, сообщило командование Воздушных сил.

"Атака с Каспия продолжится. Около 7 утра из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов - ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9:00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования Юг", - цитируют СМИ украинских военных.

Для боевой работы по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВСУ.

Позже противовоздушная оборона сработала в Хмельницкой и Киевской областях. Эту информацию подтвердили главы ОВА Сергей Гамалий и Алексей Кулеба. Так, уничтожен иранский дрон-камикадзе Shahed-136, а на Киевщине - две вражеские ракеты.