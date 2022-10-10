Армяне жалуются на иранскую соль

В Армении бьют тревогу из-за засилья на местном рынке дешевой технической соли из Ирана, реализуемой в качестве пищевой. Отмечается, что производство армянской соли сократилось, так как она проигрывает конкуренцию иранской, пишут местные СМИ.

По словам исполнительного директора «Солекомбината» Армена Василяна, импортируемая техническая соль полностью используется в производстве хлеба, колбасных изделий и рыбных консервов. По его словам, химический состав импортируемой на границе соли не проверяется: «Иранская соль проходит таможню по смешным ценам. Кроме того, на пакетах нет маркировки, указывающей на запрет использования данной соли в пищу. А должно быть обязательное примечание: «Запрещено употреблять в пищу». Техническая соль не предназначена для употребления в пищу. Она должна использоваться лишь для принудительного таяния снега и льда, смягчения воды на предприятиях и кормления животных в сельском хозяйстве».