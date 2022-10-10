В Баку женщина-водитель протаранила автомобиль на обочине: есть погибший

В бакинском поселке Кюрдаханы произошло ДТП со смертельным исходом, пишет Qafqazinfo.

Сообщается, что автомобиль Chevrolet, управляемый жительницей Сумгаита И.Ахмедовой, врезался в стоявший на обочине Mitsubishi, за рулем которого находился житель Кельбаджарского района Фахри Умидов. В результате последний скончался на месте.

По факту ведется расследование. 