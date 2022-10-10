В Баку женщина-водитель протаранила автомобиль на обочине: есть погибший
В бакинском поселке Кюрдаханы произошло ДТП со смертельным исходом, пишет Qafqazinfo.
Сообщается, что автомобиль Chevrolet, управляемый жительницей Сумгаита И.Ахмедовой, врезался в стоявший на обочине Mitsubishi, за рулем которого находился житель Кельбаджарского района Фахри Умидов. В результате последний скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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