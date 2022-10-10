Москва за один удар израсходовала почти годовой выпуск «Калибров», «Искандеров», «Ониксов» и «Иксов» неВойна
Итоги вчерашнего российского удара по Украине в сухом остатке таковы: с 8 до 10 утра, когда люди едут на работу и учебу, было выпущено 83 ракеты и 24 дрона на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. Некоторые украинские города обесточены. Достоверно известно об 11 убитых и 87 раненых, половина из них – киевляне. Украинская инфраструктура в коллапс не впала.
Симоняны, захаровы, кисилевы и прочие российские Z-пропагандисты ликуют от вчерашних ударов по украинским городам, называя этот «террор по площадям» «соразмерным ответом». Ответом за все – за бездарное планирование «спецоперации», позорную «частичную мобилизацию», отступление на фронтах и профуканный Крымский мост.
Этот путинский удар, а приказ о нем отдал именно российский президент, сомневаться в этом не приходится, имеет только одно значение – «разогрев» внутренней российской ура-аудитории. Во всем остальном он совершенно провальный, что достаточно очевидно.
Подобные атаки могли иметь смысл только в начале вторжения. Именно тогда они могли вызвать анархию, рост пораженческих настроений и нанести критический ущерб инфраструктуре. Сейчас в Украине совершенно иная ситуация, инфраструктура, где надо рассредоточена, где надо защищена, соответствующие протоколы отработаны, а граждане к подобным стрессам привычны - и потому вчерашний «день смертельного неба» только еще более сплотит общество вокруг Владимира Зеленского и украинских властей.
Удар по Крымскому мосту в этом отношении был гораздо эффективнее. Ведь помимо политической составляющей там была и конкретная военная цель – били по военной логистике. А в качестве ответной меры Москва лупила по кому попало. За один раз израсходовав почти годовой выпуск «Калибров», «Искандеров», «Ониксов» и «Иксов». Что, помимо прочего, означает – подобные удары не могут стать системными. Это была разовая акция. Никакое «можем повторить» здесь в принципе невозможно. Желание-то есть – возможностей не хватает.
Но даже если Москва решит на какое-то время усилить обстрелы украинских территорий и объекты – Украина к этому готова. Судя по вчерашним событиям, украинская разведка либо получила информацию о готовящейся атаке, либо безошибочно просчитала варианты ее осуществления. Оперативно проинформировав руководство страны, а уже те давали указания по организации укрытий и развертыванию спасательных служб, которые в сложнейших условиях работали как часы.
Конечно, эта атака стала серьезным испытанием для украинской ПВО, но вряд ли для Киева это представляет серьезную проблему. Сегодня в мире найдется мало тех развитых стран, которые откажут ему в просьбе помочь с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны. Министерство обороны ФРГ уже заявило, что в кратчайшие сроки поставит Украине первую из четырех ранее уже обещанных систем ПВО IRIS-T.
Поскольку Кремль вчера шокировал весь цивилизованный мир. Который уже отвык от таких перфомансов в центре Европы. Достаточно сказать, что даже Индия и Китай высказали свое осуждение действий российского президента. И если внутренняя ура-аудитория массированный удар по украинской территории одобрила, то с международной все обстоит с точностью до наоборот. И нам еще предстоит увидеть, каким будет консолидированный ответ на такое средневековое поведение в новом тысячелетии…