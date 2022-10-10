Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:19

Итоги вчерашнего российского удара по Украине в сухом остатке таковы: с 8 до 10 утра, когда люди едут на работу и учебу, было выпущено 83 ракеты и 24 дрона на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. Некоторые украинские города обесточены. Достоверно известно об 11 убитых и 87 раненых, половина из них – киевляне. Украинская инфраструктура в коллапс не впала. Симоняны, захаровы, кисилевы и прочие российские Z-пропагандисты ликуют от вчерашних ударов по украинским городам, называя этот «террор по площадям» «соразмерным ответом». Ответом за все – за бездарное планирование «спецоперации», позорную «частичную мобилизацию», отступление на фронтах и профуканный Крымский мост.

Этот путинский удар, а приказ о нем отдал именно российский президент, сомневаться в этом не приходится, имеет только одно значение – «разогрев» внутренней российской ура-аудитории. Во всем остальном он совершенно провальный, что достаточно очевидно. Подобные атаки могли иметь смысл только в начале вторжения. Именно тогда они могли вызвать анархию, рост пораженческих настроений и нанести критический ущерб инфраструктуре. Сейчас в Украине совершенно иная ситуация, инфраструктура, где надо рассредоточена, где надо защищена, соответствующие протоколы отработаны, а граждане к подобным стрессам привычны - и потому вчерашний «день смертельного неба» только еще более сплотит общество вокруг Владимира Зеленского и украинских властей. Удар по Крымскому мосту в этом отношении был гораздо эффективнее. Ведь помимо политической составляющей там была и конкретная военная цель – били по военной логистике. А в качестве ответной меры Москва лупила по кому попало. За один раз израсходовав почти годовой выпуск «Калибров», «Искандеров», «Ониксов» и «Иксов». Что, помимо прочего, означает – подобные удары не могут стать системными. Это была разовая акция. Никакое «можем повторить» здесь в принципе невозможно. Желание-то есть – возможностей не хватает.