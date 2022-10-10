Чавушоглу: Баку и Ереван договорились...

Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу телеканалу Tvnet.

"По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", - заявил Чавушоглу.

По его словам, процесс нормализации Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не может протекать отдельно друг от друга. "Мы неоднократно говорили об этом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.