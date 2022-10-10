Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт
Посольство Турции в Азербайджане в Twitter поделилось публикацией в связи со второй годовщиной террористического акта, совершенного Арменией в Гяндже.
В ней отмечается, что совершенный Арменией ракетный удар по Гяндже, приведший к гибели 10 мирных жителей, никогда не будет забыт.
"Пусть Всевышний упокоит души наших азербайджанских братьев и сестер, погибших в результате нападения", - говорится в публикации.
Bundan tam iki il əvvəl Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini pozaraq 10 günahsız dinc sakinin ölümü ilə nəticələnən #Gəncədəki raket hücumunu unutmamışıq. Hücum zamanı həlak olan azərbaycanlı bacı-qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. pic.twitter.com/wO4vmBZnNi— Bakü Büyükelçiliği (@TCBakuBE) October 11, 2022