Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт

Посольство Турции в Азербайджане в Twitter поделилось публикацией в связи со второй годовщиной террористического акта, совершенного Арменией в Гяндже.

В ней отмечается, что совершенный Арменией ракетный удар по Гяндже, приведший к гибели 10 мирных жителей, никогда не будет забыт.

"Пусть Всевышний упокоит души наших азербайджанских братьев и сестер, погибших в результате нападения", - говорится в публикации.