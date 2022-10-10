Россия «импортозаместила» Nissan

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт – ред.)», – заявили в ведомстве. Компания передала завод и исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Японский автоконцерн Nissan передал государству все свои активы и ушел из России, сообщили в Минпромторге.

Сообщается, что объекты продали за символическую цену, но сделка предполагает возможность обратного выкупа в течение 6 лет. «Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников», – заявил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Предприятие Nissan сохранит 2 тыс. сотрудников. Обслуживать автомобили Nissan в России теперь будет АвтоВАЗ.