Россия перебрасывает боевые дроны соседу

Вооруженные силы России перебрасывают в Беларусь дополнительные дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

10 октября в Беларуси было 10 иранских дронов. Ожидается поставка еще 8 единиц.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился на передачу российской армии из белорусских арсеналов еще 13 эшелонов с военной техникой и боеприпасами. Количество новых платформ оценивается в 219, вагонов для боеприпасов - 28.

Вскоре грузы прибудут на российскую территорию, откуда уже отправятся на фронт.