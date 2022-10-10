ЕС сегодня обсудит отправку миссии на армяно-азербайджанскую границу

Сегодня, 11 октября, послы стран-членов Евросоюза обсудят в Брюсселе и примут решение относительно направления в Армению гражданской миссии, которая должна находиться на границе с Азербайджаном в целях укрепления доверия и содействия работам по делимитации. Об этом в Комитете по обороне Европарламента заявил специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Решение об отправке миссии еще должно быть одобрено государствами-членами (ЕС) в Комиссии по политике и безопасности. Полная поддержка государств-членов, а также Европарламента крайне важна для реализации миролюбивых усилий Евросоюза», - отметил Клаар.

Договоренность об отправке гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате переговоров лидеров Азербайджана, Франции, Армении и главы Евросовета. Миссия должна начать работу в ближайшие недели на срок не более двух месяцев.