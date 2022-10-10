Разведка Украины: Россия перебрасывает дроны-камикадзе в Беларусь

Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси дроны-камикадзе Shahed-136, заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (в армии РФ переименованы в «Герань-2»). По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 таких БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8», - сообщило ГУР, которое цитируют украинские СМИ.

В ГУР отмечают, Беларусь также предоставляет российским захватчикам материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию Кировская в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны.