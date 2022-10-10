В Стамбуле избили азербайджанскую певицу Наргиз Багиеву, сделавшую замечание водителю такси за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, на проживающую в Стамбуле артистку напал водитель и нанес ей удары. Затем он ударил ее голову о металлический отбойник на обочине дороги. Н.Багиева, получив тяжелые травмы головы и перелом носа, обратилась в полицию.

По ее словам, по дороге домой с работы таксист, пытавшийся обогнать автомобиль певицы справа, врезался в ее транспортное средство. Она посигналила нарушителю, чтобы он остановился, и подверглась нападению. Таксист отобрал у женщины телефон и разбил его.