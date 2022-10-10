Ученый нашел новую рукопись Галилео Галилея
Ученый из Мичиганского университета выяснил, что трактат 1606 года Libro della Thoughtazione Astronomica оказался подлинной рукописью Галилео Галилея. Раньше считали, что трактат является фальшивкой, а его реальным автором был Алимберто Маури, пишет Medievalists.net.
Исследователь считает, что великий ученый, любивший использовать псевдонимы, был настоящим автором старинного трактата. Доказательством этого стало высказывание ученого о его коллеге Лодовико делла Коломбе.
Последний придерживался мнения, что звезды движутся вокруг Земли, поэтому критиковал Галилея, который считал, что звезды и Земля движутся вокруг Солнца.
В трактате 1606 года автор упоминает тезисы «в которых делла Коломбе презрителен к нему». Все они являются отсылкой к предположениям Галилея, критикуемым философом. На основании этого ученый сделал вывод, что настоящим автором рукописи Libro della Thoughtazione Astronomica был Галилео Галилей.