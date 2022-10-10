Ученый нашел новую рукопись Галилео Галилея

Ученый из Мичиганского университета выяснил, что трактат 1606 года Libro della Thoughtazione Astronomica оказался подлинной рукописью Галилео Галилея. Раньше считали, что трактат является фальшивкой, а его реальным автором был Алимберто Маури, пишет Medievalists.net.

Исследователь считает, что великий ученый, любивший использовать псевдонимы, был настоящим автором старинного трактата. Доказательством этого стало высказывание ученого о его коллеге Лодовико делла Коломбе.