12 октября в Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооружённых сил государств - участников Содружества Независимых государств (СНГ).

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в заседании примут участие начальники Генеральных штабов вооруженных сил Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и военный атташе Республики Таджикистан в Российской Федерации. Делегации из Армении и Молдовы в Баку не прибудут.

Председательствовать на заседании будет первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.