Турецкий специалист возглавил Учебно-хирургическую клинику
Назначен новый директор Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медуниверситета (АМУ), сообщили в Минздраве.
Приказом министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева на эту должность назначен доцент кафедры скорой помощи медицинской помощи медицинского факультета турецкого университета Аднана Мендереса Мюджахит Авджиль.
Коллективу нового директора представили заместители министра здравоохранения Ильгар Гасымов, Расим Исмаилов и ректор АМУ Герай Герайбейли.
До этого Учебно-хирургическую клинику возглавлял профессор Сурхай Хадыев.