Мэрию российского города закидали коктейлями Молотова

Двое неизвестных попытались поджечь здание администрации города Бакал в Челябинской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру района.

По информации ведомства, злоумышленники разбили камнем окно администрации и закинули внутрь два коктейля Молотова. Охранник здания самостоятельно потушил пожар до приезда спасателей.

В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет заключения или принудительные работы на тот же срок.

Поджоги военкоматов и административных зданий по всей России происходят с начала войны в Украине. На текущий момент известно о более 50 таких случаях почти в 40 регионах РФ.