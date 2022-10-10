Санду: поддерживающих Россию и войну нужно наказывать

Люди, поддерживающие Россию и войну в Украине, опасны для общества и должны быть наказаны. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет Actualitati.

"Люди, оправдывающие убийство украинцев в своих домах, опасны для общества, опасны для мира в нашей стране. Граждане, поддерживающие войну и Российскую Федерацию, должны быть сурово наказаны. В другой период эти люди поддержали бы Холокост. Предатели Родины ответят по закону!", – заявила глава Молдовы.

Таким образом она ответила на вопрос об отношении к гражданам, поддерживающим Россию и ее действия.