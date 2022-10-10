Орбан о войне в Украине: надежда на мир – это Трамп

Мира в Украине можно достичь только на основе переговоров России и США, сказал президент Венгрии Виктор Орбан, сообщает немецкий журнал Сicero.

«Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе. Поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда война закончится», - считает он.

По мнению Орбана, Украина в состоянии обороняться только потому, что получает военную поддержку со стороны США.

В то же время премьер Венгрии не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. «Президент США зашел слишком далеко», - заявил Орбан, напомнив о высказываниях Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. «То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир - это имя Дональда Трампа», - убежден венгерский премьер.