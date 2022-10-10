Премьер Израиля об «историческом соглашении» с Ливаном
Израильские власти достигли исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
Отмечается, что в ближайшее время соглашение будет представлено для утверждения правительству.
«Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе», - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра.
Израиль и Ливан на протяжении многих лет спорили об участке водного пространства площадью 860 кв. км, на долю которого приходится 2% экономической морской зоны Израиля и 3% экономических вод Ливана. Регион богат месторождениями природного газа.