Соединенные Штаты участвуют в войне на стороне Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, сообщают российские СМИ.

«Американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим», - сказал высокопоставленный дипломат. По его словам, есть доказательства того, что кадровые военнослужащие из США и Европы постоянно работают в Украине.

«Сейчас западные страны уже стали понимать, что в ситуации с Украиной они заходят дальше, чем рассчитывали», - убежден Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России подтвердил, что его страна не отказывается от переговоров с Киевом. Однако Москва не станет терпеть постоянные угрозы своей безопасности со стороны Киева, включая вступление Украины в НАТО и размещение там вооружений.