Бишкек поворачивается в сторону Анкары наша корреспонденция
В воскресенье, 9 октября, Министерство обороны Кыргызстана отменило командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Они должны были пройти в республике вблизи города Балыкчи с 10 по 14 октября.
С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане. Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь им придется вернуться в родные страны, Бишкек не хочет их видеть на своей территории.
Это уже третий серьезный демарш кыргызских властей за последний месяц. Сначала они громко и достаточно резко выразили свое недоумение награждением Москвой Рахмона орденом. Затем президент Садыр Жапаров отказался ехать на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, который проходил 7 октября. И вот теперь – еще один демарш, наиболее, пожалуй, серьезный.
Похоже, что в Бишкеке недвусмысленно дают понять Москве, что ОДКБ превратилась в аналог СНГ, то есть утратила смысл своего существования. И держится еще только потому, что ее роспуск надо будет как-то позитивно объяснять, а вот как – никому непонятно. Его практическая необходимость и раньше вызывала вопросы, но теперь сомнения переросли в уверенность.
Задуманная как военно-политическое объединение против нападения извне, Организация выродилась в нечто прямо противоположное. Ее члены либо с удовольствием воюют друг с другом, либо сами являются источником агрессии и проводят внешние интервенции, при этом не проводя никаких консультаций друг с другом и никак на поведение друг друга не влияя. При таком положении дел участие в ней теряет всякий смысл.
Январское применение сил ОДКБ в Казахстане здесь положительным примером служить не может. Поскольку в самой Астане существуют серьезные сомнения, для чего было нужно скоротечное введение войск – то ли для того, чтобы предотвратить переворот, то ли для того, чтобы поддержать его, зафиксировав победу «старых кланов» над Токаевым.
Еще одним нюансом является то, что ОДКБ создавалась в формате «Россия плюс остальные» и Москва совершенно не собирается от него отказываться. А по нынешним временам международное положение России такое, что лучше держаться от нее подальше. Поэтому можно с уверенностью говорить, что этот странный альянс обречен.
Но возникает другой вопрос. При старых раскладах Москва позиционировала себя как гаранта военно-политической стабильности в Центральной Азии. Кто придет на ее место, если ОДКБ окончательно испустит дух?
Похоже, у центральноазиатских членов Организации уже есть ответ на этот вопрос. Остается окончательно оформить его в виде официальных и полуофициальных договоренностей. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан делают ставку на Китай и Турцию, не против при этом благосклонно отнестись к предложениям «коллективного Запада». Который уже заявил, что готов помогать центральноазиатским государствам в снижении зависимости региона от российских рынков и экспортных маршрутов.
На эти цели только США готовы выделить только до конца нынешнего года 50 миллионов долларов. Примерно столько же привезет с собой президент Совета Европейского союза Шарль Мишель, который посетит встречу лидеров стран Центральной Азии в конце октября. То есть Запад однозначно проявляет интерес к возвращению в Центральную Азию – и встречать его будет гораздо более благожелательно.
Москве же хороших новостей из Центральной Азии ждать не приходится. Ее влиянию здесь местные элиты объявили «итальянскую забастовку» – вроде и встречи какие-то проводятся, но положительной динамики не наблюдается. Лидеры центральноазиатских государств в нужных местах выступлений Путина качают головами, изображая согласие и понимание. Но затем делают все так, как считают нужным.