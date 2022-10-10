Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 15:00

В воскресенье, 9 октября, Министерство обороны Кыргызстана отменило командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Они должны были пройти в республике вблизи города Балыкчи с 10 по 14 октября. С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане. Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь им придется вернуться в родные страны, Бишкек не хочет их видеть на своей территории.

Это уже третий серьезный демарш кыргызских властей за последний месяц. Сначала они громко и достаточно резко выразили свое недоумение награждением Москвой Рахмона орденом. Затем президент Садыр Жапаров отказался ехать на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, который проходил 7 октября. И вот теперь – еще один демарш, наиболее, пожалуй, серьезный. Похоже, что в Бишкеке недвусмысленно дают понять Москве, что ОДКБ превратилась в аналог СНГ, то есть утратила смысл своего существования. И держится еще только потому, что ее роспуск надо будет как-то позитивно объяснять, а вот как – никому непонятно. Его практическая необходимость и раньше вызывала вопросы, но теперь сомнения переросли в уверенность. Задуманная как военно-политическое объединение против нападения извне, Организация выродилась в нечто прямо противоположное. Ее члены либо с удовольствием воюют друг с другом, либо сами являются источником агрессии и проводят внешние интервенции, при этом не проводя никаких консультаций друг с другом и никак на поведение друг друга не влияя. При таком положении дел участие в ней теряет всякий смысл. Январское применение сил ОДКБ в Казахстане здесь положительным примером служить не может. Поскольку в самой Астане существуют серьезные сомнения, для чего было нужно скоротечное введение войск – то ли для того, чтобы предотвратить переворот, то ли для того, чтобы поддержать его, зафиксировав победу «старых кланов» над Токаевым.