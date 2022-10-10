В Украине рассказали о новой тактике России

Российские военные изменили тактику ракетных ударов, считает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По моему мнению, россияне изменили немного тактику. Они не один раз выпускают ракеты, чтобы наши люди могли переждать и наша ПВО отработать, а с интервалами запускают значительно меньше ракет и держат людей в укрытиях. Что это, если не террор? Они уже 3 часа с интервалами выпускают ракеты", - приводят слова Кима украинские СМИ.

Ким считает, что россияне, вероятно, осуществляют ракетный террор для того, чтобы "создать красивую картинку" в самой России.