В Баку суд вынес решение по делу убившего мать подростка

Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил приговор в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве собственной матери, сообщает Qafqazinfo.

Суд постановил, что обвиняемый должен быть принудительно помещен в Республиканскую психиатрическую клинику, так как имеет проблемы с психическим здоровьем.

Инцидент был зафиксирован в апреле этого года в Низаминском районе столицы. Потерпевшая У.Исмайлова (1985 года рождения) повздорила со своим сыном (2007 года рождения) вблизи станции метро «Нефтчиляр».

В результате сын убил Исмайлову. Подростка задержали, в его отношении было выдвинуто обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство).