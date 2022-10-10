В минувшие выходные американские и российские военнослужащие встретились на северо-востоке Сирии. Несмотря на крайне плохие отношения между двумя странами из-за вторжения России в Украину, эта встреча была вполне дружественной: стороны обменялись дружественными рукопожатиями и сфотографировались вместе. Фото опубликовало Agence France-Presse.

Утром 8 октября маршруты патрулей США и России пересеклись на нефтяном месторождении неподалеку от города Аль-Кахтания в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака. Часть этого региона контролирует центральное правительство Сирии (пользующееся поддержкой России), а часть - курдская администрация, которой помогают американские войска, пишет BBC.

Отмечается, что колонны остановились и солдаты обеих сторон принялись мирно разговаривать и позировать для фотографий. По словам корреспондентов, несколько военнослужащих даже обменялись форменными нашивками в качестве сувениров.

При этом, отмечает BBC, на одном из видео встречи, которое распространяется в российских соцсетях, на прощание российские военные в нецензурной форме (на русском языке) обещают победить американцев.