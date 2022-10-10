В Баку перепутали дорожные знаки

Как сообщает «Кавказинфо», в Ясамальском районе столицы на пересечении улиц Гурбана Халилова и Исмаил бека Гутгашинлы установлен знак, указывающий на обязательное движение прямо и налево. Несмотря на то, что улица И.Гутгашинлы является двусторонней, водители, поворачивающие направо, штрафуются.

По словам водителей, поворот направо с этого перекрестка не создает никаких проблем для участников движения, поэтому непонятно наличие знака обязательного поворота прямо и налево.

В ответ на запрос «Кавказинфо» в Бакинском транспортном агентстве, которое является органом, регулирующим организацию движения на административной территории города Баку, было заявлено, что вопрос о знаке на указанной территории взят под контроль: «Ситуация будет расследована и проведен анализ. В соответствии с этим будут приняты необходимые меры».