Лавров подтвердил: Путин и Эрдоган встретятся

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Астане. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

Главы двух государств встретятся 13 октября в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседания глав государств в формате «Россия-Центральная Азия». По словам главы российского МИД, президенты могут обсудить предложение Анкары организовать российско-украинские переговоры.

Москва готова выслушать любые предложения, однако хочет перед этим знать содержание турецких инициатив.