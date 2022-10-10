Чавушоглу: Турция не присоединится к санкциям в одностороннем порядке

Турция никогда не присоединится к санкциям в одностороннем порядке, это фундаментальная политика нашей страны, передает Анадолу.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция может просто присоединиться к санкциям ООН. Чавушоглу добавил, что нужен диалог не только между Россией и Украиной, но и между Россией и Западом.

Подчеркнув важность восстановления территориальной целостности Украины, министр отметил, что «это сложно обсуждать, если не будет обеспечено постоянное прекращение огня».