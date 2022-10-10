После солдат из Физули в Шушу ушли энергетики свет в темном царстве
Два года назад, когда азербайджанская армия освободила один за другим населенные пункты, которые почти тридцать лет находились под армянской оккупацией, сюда буквально сразу после солдат приехали энергетики. Разумеется, вместе с саперами, потому что почти каждый сантиметр нашпигованной минами земли таил в себе смертельную опасность.
В результате, пока шли боевые действия в Зангилане и Губадлы, энергетики обеспечивали электричеством критически важные объекты - полевые госпитали и штабы управления в только что освобожденных от оккупации Джебраиле и Гадруте.
После окончания боевых действий ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» приступили к широкомасштабным работам по строительству энергетической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, где начали строить новые подстанции и прокладывать высоковольтные линии электропередач, работая порой в экстремальных условиях, в труднодоступной, а то и непроходимой горной местности, где толщина снега составляла 4-5 метров.
На данный момент строительство большей части энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях уже завершено. Сейчас ОАО «Азеришыг» обеспечивает электроэнергией военные и гражданские объекты в освобожденных населенных пунктах, в том числе в Гадруте и Шуше. Параллельно с реконструкцией инфраструктуры в городах и селах строятся на основе современных технологий распределительные сети.
Словом, в канун Дня энергетика, который Азербайджан будет отмечать 20 октября, работникам ОАО «Азеришыг» определенно есть что сказать азербайджанской общественности о проделанной работе на освобожденных от оккупации территориях.
В преддверии своего профессионального праздника ОАО «Азеришыг» совместно с агентством MEDIA организовали медиатур по маршруту Физули - Гадрут - Шуша, чтобы проинформировать журналистов, а через них – общественность страны о строящихся цифровых станциях и Центре управления в Физули, об узловой подстанции «Гадрут» и цифровом Центре управления в Шуше.
Как сообщил начальник Учебно-инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде, в ближайшее время будут завершены строительно-монтажные работы в проектах Физулинской цифровой подстанции и Центра управления, фундамент которых был заложен 17 октября 2021 года. Вся информация в этот Центр закрытого типа вносится в цифровом формате.
Цифровая подстанция мощностью 35/0,4 кВ, 2х2500 кВА - это инновационное решение, включающее системы контроля, защиты и управления, которые собирают и обрабатывают всю поступающую информацию о состоянии электрической сети, а также в цифровом формате управляют оборудованием. По словам Мамедзаде, подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность и равномерность всех параметров. Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора, повысить надежность работы сети, а также снизить потери при передаче электроэнергии.
Ознакомившись с проделанной в Гадруте работой, специалисты «Азеришыг» и представители СМИ отправились в Шушу. Как известно, восстановительные работы в этом городе начались вскоре после окончания боевых действий. В настоящее время в Шуше введен в эксплуатацию ряд новых объектов, потребовавших значительного увеличения электроэнергии. В результате в Шуше за короткое время были построены современная подстанция и цифровой Центр управления, торжественно открытые 10 мая 2022 года во время посещения города президентом Ильхамом Алиевым.
Традиционные трехфазные распределительные электрические сети 35/10-6/0,4 кВ в цифровом Центре управления мощностью 35/0,4 кВ и 2х2500 кВА были заменены на современные двухфазные 35/0,4 кВ. Специалисты «Азеришиг» сообщили, что с вводом в эксплуатацию новой сети были исключены затраты на строительство, содержание и эксплуатацию традиционных подстанций 35/10 кВ и ЛЭП 10 кВ.
В результате за счет минимизации технологических потерь было снижено негативное влияние излучения электромагнитного поля на окружающую среду и живые организмы, а также появилась возможность обслуживать сеть меньшим количеством персонала, повышая при этом качество обслуживания.
Кроме того, благодаря применению современной системы диспетчерского управления SCADA СК-11, которая полностью охватывает сети 110/35/0,4 кВ, расширяются возможности управления сетью. Впервые с помощью системы диспетчерского управления СК-11 SCADA стало возможным управление цепями низкого напряжения (0,4 кВ) до конечного потребителя в современной цифровой модели сети. Если раньше система диспетчерского управления в распределительных сетях охватывала только высоковольтные линии, то сейчас эти опции значительно расширены. В результате появилась возможность управлять энергетическим балансом, качеством, бесперебойной подачей электроэнергии потребителю, а также автоматическим восстановлением подачи в случае аварийной ситуации от места покупки до счетчика абонента.
При этом впервые электроэнергетическая документация переводится с бумажных носителей в электронные системы, в результате чего учет и архивирование информации о сетях осуществляется новой системой СК-11 и находится под полным контролем.
Кроме того, стало возможным кольцевое соединение впервые созданного в Шуше Цифрового центра управления сетями 35/0,4 кВ с другими подстанциями.
Было отмечено, что подстанция «Цифровой центр управления в Шуше», созданная для обеспечения бесперебойного снабжения абонентов электроэнергией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, впервые в сфере электроэнергетики автоматически использует альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Шесть из девяти новых современных трансформаторных подстанций и Цифровых центров управления, которые планируется создать в Шуше, уже построены, а одна из них запущена в эксплуатацию. Остальные три подстанции будут запущены в следующем году.
После завершения этих работ 48 трансформаторных подстанций в Шуше, построенных еще в советское время и работающих по радиальной схеме, будут заменены на 9 цифровых подстанций 35/0,4 кВ по современной кольцевой схеме. Линии, относящиеся к сети, будут проложены под землей. При этом в Шуше будет создана сеть электроснабжения, подходящая для самых развитых городов мира.
«Азеришыг» планирует наладить сети электроснабжения и в других городах и поселках, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях на базе современных технологий.
Таким образом, поставленную главой государства задачу по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана в соответствии с современными градостроительными требованиями, а также созданию высокотехнологичной инфраструктуры для обеспечения максимального комфорта людей и защиты окружающей среды, азербайджанские энергетики выполняют с опережением графика.