Фархад Мамедов 15:45

Два года назад, когда азербайджанская армия освободила один за другим населенные пункты, которые почти тридцать лет находились под армянской оккупацией, сюда буквально сразу после солдат приехали энергетики. Разумеется, вместе с саперами, потому что почти каждый сантиметр нашпигованной минами земли таил в себе смертельную опасность. В результате, пока шли боевые действия в Зангилане и Губадлы, энергетики обеспечивали электричеством критически важные объекты - полевые госпитали и штабы управления в только что освобожденных от оккупации Джебраиле и Гадруте.

После окончания боевых действий ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» приступили к широкомасштабным работам по строительству энергетической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, где начали строить новые подстанции и прокладывать высоковольтные линии электропередач, работая порой в экстремальных условиях, в труднодоступной, а то и непроходимой горной местности, где толщина снега составляла 4-5 метров. На данный момент строительство большей части энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях уже завершено. Сейчас ОАО «Азеришыг» обеспечивает электроэнергией военные и гражданские объекты в освобожденных населенных пунктах, в том числе в Гадруте и Шуше. Параллельно с реконструкцией инфраструктуры в городах и селах строятся на основе современных технологий распределительные сети.

Словом, в канун Дня энергетика, который Азербайджан будет отмечать 20 октября, работникам ОАО «Азеришыг» определенно есть что сказать азербайджанской общественности о проделанной работе на освобожденных от оккупации территориях. В преддверии своего профессионального праздника ОАО «Азеришыг» совместно с агентством MEDIA организовали медиатур по маршруту Физули - Гадрут - Шуша, чтобы проинформировать журналистов, а через них – общественность страны о строящихся цифровых станциях и Центре управления в Физули, об узловой подстанции «Гадрут» и цифровом Центре управления в Шуше. Как сообщил начальник Учебно-инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде, в ближайшее время будут завершены строительно-монтажные работы в проектах Физулинской цифровой подстанции и Центра управления, фундамент которых был заложен 17 октября 2021 года. Вся информация в этот Центр закрытого типа вносится в цифровом формате.

Цифровая подстанция мощностью 35/0,4 кВ, 2х2500 кВА - это инновационное решение, включающее системы контроля, защиты и управления, которые собирают и обрабатывают всю поступающую информацию о состоянии электрической сети, а также в цифровом формате управляют оборудованием. По словам Мамедзаде, подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность и равномерность всех параметров. Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора, повысить надежность работы сети, а также снизить потери при передаче электроэнергии. Ознакомившись с проделанной в Гадруте работой, специалисты «Азеришыг» и представители СМИ отправились в Шушу. Как известно, восстановительные работы в этом городе начались вскоре после окончания боевых действий. В настоящее время в Шуше введен в эксплуатацию ряд новых объектов, потребовавших значительного увеличения электроэнергии. В результате в Шуше за короткое время были построены современная подстанция и цифровой Центр управления, торжественно открытые 10 мая 2022 года во время посещения города президентом Ильхамом Алиевым.

Традиционные трехфазные распределительные электрические сети 35/10-6/0,4 кВ в цифровом Центре управления мощностью 35/0,4 кВ и 2х2500 кВА были заменены на современные двухфазные 35/0,4 кВ. Специалисты «Азеришиг» сообщили, что с вводом в эксплуатацию новой сети были исключены затраты на строительство, содержание и эксплуатацию традиционных подстанций 35/10 кВ и ЛЭП 10 кВ. В результате за счет минимизации технологических потерь было снижено негативное влияние излучения электромагнитного поля на окружающую среду и живые организмы, а также появилась возможность обслуживать сеть меньшим количеством персонала, повышая при этом качество обслуживания. Кроме того, благодаря применению современной системы диспетчерского управления SCADA СК-11, которая полностью охватывает сети 110/35/0,4 кВ, расширяются возможности управления сетью. Впервые с помощью системы диспетчерского управления СК-11 SCADA стало возможным управление цепями низкого напряжения (0,4 кВ) до конечного потребителя в современной цифровой модели сети. Если раньше система диспетчерского управления в распределительных сетях охватывала только высоковольтные линии, то сейчас эти опции значительно расширены. В результате появилась возможность управлять энергетическим балансом, качеством, бесперебойной подачей электроэнергии потребителю, а также автоматическим восстановлением подачи в случае аварийной ситуации от места покупки до счетчика абонента.

При этом впервые электроэнергетическая документация переводится с бумажных носителей в электронные системы, в результате чего учет и архивирование информации о сетях осуществляется новой системой СК-11 и находится под полным контролем. Кроме того, стало возможным кольцевое соединение впервые созданного в Шуше Цифрового центра управления сетями 35/0,4 кВ с другими подстанциями. Было отмечено, что подстанция «Цифровой центр управления в Шуше», созданная для обеспечения бесперебойного снабжения абонентов электроэнергией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, впервые в сфере электроэнергетики автоматически использует альтернативные и возобновляемые источники энергии. Шесть из девяти новых современных трансформаторных подстанций и Цифровых центров управления, которые планируется создать в Шуше, уже построены, а одна из них запущена в эксплуатацию. Остальные три подстанции будут запущены в следующем году.