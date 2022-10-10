В Москве верят, что Зеленский вернется к переговорам

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский может изменить решение об отказе вести переговоры с руководством России. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

"Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - говорит Лавров.

Также российский министр заявил, что в марте РФ была согласна с предложениями Украины по мирным переговорам. "Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации, на принципах предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации", - рассказал глава МИД РФ.

Накануне Зеленский, комментируя предложения западных политиков о переговорах, заявил, что террористов необходимо обезвреживать, а не вести переговоры. А единственно возможные сейчас переговоры - это переговоры об увеличении оборонной, политической и финансовой помощи Украине.