Гонконг пошел против США

Гонконг будет соблюдать только санкции ООН, заявил глава администрации города Джон Ли в ответ на предупреждение Соединенных Штатов, пишет Associated Press.

«Мы не можем делать ничего, что не имеет правовой основы, – заявил Ли журналистам. – Мы будем соблюдать санкции ООН, такова наша система, наше верховенство закона».

Ранее Вашингтон сообщил, что статус Гонконга как финансового центра может пострадать, если он примет у себя российские компании, которые находятся под санкциями Запада. Российские компании рассматривают город для открытия в нем офисов.