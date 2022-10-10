Вынесен приговор экс-начальнику управления МНБ

По информации Haqqın.az, Низами Ширинов был приговорен к 8 годам лишения свободы, Эльджан Абдуллаев, работавший начальником отделов учреждения, — к 6 годам, Надир Назиров, работавший оперативным уполномоченным МНБ, — к 4 годам. лишения свободы.

Было принято решение направить представление президенту о лишении генерал-майора Низами Ширинова звания генерала. Также Ширинова лишили всех орденов и медалей. Его арестованное имущество также было конфисковано.

Отметим, что Н.Ширинов и другие, злоупотребляя служебным положением, угрожали потерпевшим и присвоили крупные суммы их денежных средств.

Обвиняемые получили от Дильшада Асланова за поступление в академию МНБ 80 тысяч долларов, от полковника Национальной армии в запасе Мирзали Юсифова 315 тысяч долларов, от потерпевшего Вугара Агаева недвижимость стоимостью 1 миллион 857 тысяч долларов, , 200 тысяч долларов от потерпевшего Эмина Аббасова и дополнительно 50 тысяч долларов, а также 150 тысяч долларов от потерпевшего Рахиба Агаева.