Путин готов встретиться с Байденом

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть предложение о встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на саммите G20, если с инициативой выступит Белый дом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», - сказал он. Глава МИД добавил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном.

Ранее Джо Байден также не стал исключать возможность встречи с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали.