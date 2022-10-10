Кремль: поставки Украине систем ПВО обострят конфликт

Поставки Соединенными Штатами систем противовоздушной обороны для Украины могут затянуть и обострить конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая журналистам на вопрос о том, станет ли Вашингтон стороной в войне с Украиной, пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты уже сильно втянуты в этот конфликт, они фактически являются одной из его сторон.

«Де-факто США уже изрядно залезли в это дело, и ну по-русски, это знаете, уши торчат. Уши торчат весьма, их видно невооруженным глазом. Поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», - сказал он. В случае поставок, отметил Дмитрий Песков, цели России в "военной операции" не изменятся.