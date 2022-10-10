Эльмир Алиев, отдел спорта 16:57

Бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, завоеванная азербайджанским тяжелоатлетом Валентином Христовым и отобранная у него из-за допинга, только сейчас нашла своего нового владельца, сообщает haqqin.az.

Им стал вьетнамец Трань Ле Куок Тоан, который только сейчас, спустя 10 лет после Игр в Лондоне, получил олимпийскую награду. И это несмотря на то, что о положительной допинг-пробе Христова стало известно еще в 2018 году по итогам перепроверок тестов, сданных во время Олимпиады-2012. Тогда в крови у натурализованного болгарина был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Христов выиграл бронзу в весовой категории до 56 кг. 4-е место там занял как раз вьетнамский штангист. После долгих бюрократических проволочек медаль наконец-то нашла своего обладателя.

В Лондоне Тоан поднял 284 кг, уступив, помимо представителя Азербайджана, еще и спортсменам КНДР и Китая. «Тогда результат Христова шокировал меня, потому что азербайджанец выступил намного лучше того, что он делал раньше, - цитирует вьетнамского тяжелоатлета Vietnam News. - Я несколько недель тренировался с ним перед Олимпийскими играми, и в Лондоне я был удивлен, поскольку всего за несколько месяцев он смог поднять на 20 кг больше». Когда Тоан получил свою бронзу, он был счастлив, но также и обижен, потому что его жизнь и карьера сложились бы совсем иначе, если бы награда была бы вручена ему вовремя. «Для меня это счастье. Это олимпийская медаль. Она пришла ко мне с опозданием, но по-прежнему является ценной наградой. Однако если бы я получил бронзу 10 лет назад, это был бы сильный толчок, чтобы преодолеть все свои трудности и сделать себе имя в мире. В моей жизни и карьере были бы лучшие главы», - заявил 33-летний спортсмен.