Азербайджан завоевал вторую медаль на чемпионате мира в Ташкенте

В столице Узбекистана Ташкенте близится к завершению чемпионат мира по дзюдо.

Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали вторую бронзовую медаль. Она в активе Зелима Коцоева, который в весовой категории до 100 кг победил соперников из Швейцарии, Казахстана, Португалии, но в полуфинале уступил канадцу. В схватке за бронзу Коцоев одолел представителя Бельгии и стал медалистом ЧМ.

Таким образом, в индивидуальных соревнованиях сборная Азербайджана завоевала на нынешнем чемпионате мира две бронзы. Ранее на пьедестал почета удалось подняться Хидаяту Гейдарову (73 кг).