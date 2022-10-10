Министр Шахбазов примет участие в «Российской энергетической неделе»
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит РФ по приглашению вице-премьера России Александра Новака, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
В форуме запланировано участие главы Шахбазова в обсуждениях в рамках панели «Новые вызовы, новые возможности. Что ждет мировой рынок нефти и газа?» и проведение двусторонних встреч.
В форуме примут участие представители правительств ряда стран, международных организаций, работающих в сфере энергетики, руководители крупных компаний и ведущие эксперты.
«Планируется обсуждение вопросов использования традиционных и возобновляемых источников энергии, сотрудничества на глобальных рынках энергетики, энергоперехода и других актуальных вопросов», - подчеркивает Минэнерго.